Monza Brugherio e Villasanta insieme per le ragazze Stem | in arrivo 25 borse di studio in memoria di Giulia Cecchettin

ripresa, offre 25 borse di studio in memoria di Giulia Cecchettin, per valorizzare il talento femminile e favorire un futuro più inclusivo e innovativo. Questo progetto rappresenta un passo importante verso la parità di genere nelle discipline STEM, dimostrando come la collaborazione tra comunità possa fare la differenza. Preparatevi a scoprire come queste opportunità possono cambiare la vita delle giovani donne e plasmare il domani.

Torna il bando "SIS-STEM", un'iniziativa congiunta dei Comuni di Monza, Brugherio e Villasanta per promuovere l'accesso delle giovani donne ai percorsi universitari STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica), ancora oggi caratterizzati da un'ampia prevalenza maschile.

In questa notizia si parla di: stem - monza - brugherio - villasanta

