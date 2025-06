montemurlo va indietro nel tempo cena rinascimentale e corteggio

Preparati a vivere un’esperienza unica nel cuore di Montemurlo: domani sera, alle 20, la piazza Castello si trasformerà in un affascinante palcoscenico rinascimentale con una cena storica e un corteggio che ti farà tornare indietro nel tempo. La Taverna della Rocca delizierà il palato con specialità d’epoca, mentre spettacoli di bandiere affascineranno gli ospiti. Non perdere questa occasione: prenota ora e immergiti nell’atmosfera del passato!

Cena rinascimentale e Corteggio storico, Montemurlo fa un tuffo nella storia e si prepara ad ospitare cittadini e visitatori. È tutto pronto, infatti, per il banchetto rinascimentale che si svolgerà domani alle 20, in piazza Castello alla Rocca. Il ristorante "La Taverna della Rocca" preparerà prelibati piatti rinascimentali. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione al numero 328 9857707. La cena sarà accompagnata da spettacoli di bandiere e tamburi, danze antiche, giocolieri e le rime e le storie di Gianluca Foresi. Chiuderà la serata il suggestivo spettacolo di fuoco Vassago del TandemBliss Duo. 🔗 Leggi su Lanazione.it