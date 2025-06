Montemurlo A spasso con l’Oste compie 20 anni

festeggiare insieme, condividere allegria e riscoprire lo spirito di comunità che rende Montemurlo così speciale. Quest’anno, con il suo ventesimo anniversario, "A spasso con l’Oste" promette di essere ancora più memorabile, unendo tradizione e novità per una notte indimenticabile. Preparatevi a vivere un’esperienza unica: non mancate!

Montemurlo, 25 giugno 2025 – Cifra tonda per " A spasso con l’Oste", la festa in piazza più attesa dell’estate montemurlese, quest’anno taglia il traguardo della ventesima edizione. L’appuntamento è per lunedì 30 giugno dalle 20 fino all’una di notte e la formula è sempre la stessa, semplice e ben collaudata: buon cibo, musica, balli e negozi aperti. Una serata attesa e imperdibile per migliaia di montemurlesi, e non solo, che si ritrovano per le strade di Oste per la gioia di incontrarsi e stare insieme. Una festa che non ha età ma che sa coinvolgere e divertire proprio tutti, dai bambini agli anziani, che arrivano anche da fuori Comune per godersi la festa. 🔗 Leggi su Lanazione.it