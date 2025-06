Montemarano in festa per i Santi Giovanni e Paolo Martiri

Montemarano si trasforma in un vibrantissimo palcoscenico di fede, tradizione e festa, dove le celebrazioni dedicate ai Santi Giovanni e Paolo Martiri uniscono comunità e visitatori in un abbraccio di emozioni. Due giornate cariche di spiritualità, musica e cultura renderanno questa ricorrenza indimenticabile, rafforzando il legame tra passato e presente. Preparatevi a vivere un’esperienza autentica che celebra l’anima di questo incantevole paese.

Montemarano si prepara a vivere due giornate intense di celebrazioni in onore dei Santi Giovanni e Paolo Martiri, patroni del paese, il 25 e 26 giugno. Un appuntamento molto sentito dalla comunità che unisce il fervore religioso a un ricco programma civile, tra musica, cultura e tradizione.

