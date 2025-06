Montecitorio | question time con i ministri Schillaci e Locatelli

Oggi a Montecitorio, alle 15, si terrà il tanto atteso Question Time con i ministri Schillaci e Locatelli, trasmesso in diretta dalla Rai. Un momento cruciale per ascoltare le risposte sulle strategie sanitarie e sui progetti per ridurre il divario digitale, assicurando a tutti un accesso più equo ai servizi sanitari. Non perdete questa occasione di conoscere da vicino le sfide e le iniziative del nostro Governo.

Orazio Schillaci ROMA – Si svolgerà oggi, 25 giugno, alle ore 15 il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, risponderà a interrogazioni sulle iniziative per l’incremento dell’adesione al Fascicolo sanitario elettronico e per il contrasto del divario digitale, al fine di garantire equità nell’accesso ai servizi sanitari sul territorio nazionale (Marattin – MISTO); sulle iniziative volte a prevenire e contrastare il fenomeno degli hikikomori, anche in relazione agli impegni assunti dal Governo nel 2023 (Ruffino – AZ-PER-RE); sulle iniziative volte a garantire la copertura a carico del Servizio sanitario nazionale delle riparazioni e sostituzioni degli ausili relativi alle carrozzine a motore elettrico (Quartini – M5S); sulle iniziative per il superamento delle criticità legate alle liste d’attesa, con particolare riferimento alle visite di follow-up oncologiche (Lupi – NM(N-C-U-I)M-CP). 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Montecitorio: question time con i ministri Schillaci e Locatelli

In questa notizia si parla di: question - time - montecitorio - ministri

Domande graduatorie prima fascia ATA, servizio in scuola accorpata: s’inserisce il codice meccanografico riportato sul certificato. Pillole di Question Time - Il question time del 9 maggio 2025 su Orizzonte Scuola TV, condotto da Andrea Carlino con l'ospite Alberico Sorrentino (Anief-Condir), ha affrontato il tema delle graduatorie di prima fascia ATA per il servizio svolto in scuole accorpate.

In diretta da Montecitorio il question time con i Ministri Tommaso Foti - Dipartimento per gli Affari Europei, Gilberto Pichetto - Ministero... Vai su Facebook

#QuestionTime con i Ministri @TommasoFoti - @DipPoliticheUE; @GPichetto - @MASE_IT; @BerniniAM - @mur_gov_ e @Paolo_Zangrillo - @FunzPub. Temi: https://bit.ly/TemiQuestionTime180625… Diretta WebTv: https://bit.ly/Aula180625 Rai Facebook #O Vai su X

Camera, da legalità a salute: oggi question time con cinque ministri; Oggi question time con i ministri Foti, Giuli, Abodi e Casellati; Oggi question time alla Camera con i ministri Ciriani, Nordio, Urso, Lollobrigida e Schillaci.

Camera, da legalità a salute: oggi question time con cinque ministri - Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, risponde a una interrogazione sulla conoscenza, da parte dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, dell’utilizzo dello spyware Graphite ... Si legge su msn.com

Montecitorio: question time con i ministri Piantedosi, Ciriani e Nordio - Si svolgerà oggi, 25 giugno, alle ore 15 il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai ... Lo riporta lopinionista.it