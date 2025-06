Montecitorio | question time con i ministri Piantedosi Ciriani e Nordio

Oggi, 25 giugno alle 15, l’Aula di Montecitorio si anima con il Question Time dei ministri Piantedosi, Ciriani e Nordio, trasmesso in diretta dalla Rai. Un’occasione imperdibile per ascoltare le risposte alle interrogazioni su temi di grande attualità come la lotta alla criminalità organizzata e la sicurezza dei cittadini. Restate sintonizzati: le decisioni prese oggi plasmeranno il nostro domani.

ROMA – Si svolgerà oggi, 25 giugno, alle ore 15 il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, risponderà a interrogazioni sulle iniziative volte al rafforzamento dei presidi di legalità e delle strutture di contrasto alla criminalità organizzata ad Aprilia, in provincia di Latina (Zaratti – AVS); sulle iniziative urgenti volte a garantire un maggiore impiego delle forze dell’ordine in Puglia, in relazione alla crescente incidenza di episodi criminosi e al radicamento della criminalità organizzata (D’Attis – FI-PPE). 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Montecitorio: question time con i ministri Piantedosi, Ciriani e Nordio

In questa notizia si parla di: montecitorio - question - time - piantedosi

Giorgia Meloni alla Camera, il question time a Montecitorio: diretta tv - Oggi, alle 16, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sarà protagonista del question time a Montecitorio.

Question time alla Camera con i ministri Tajani, Piantedosi, Roccella - la diretta; Question time, Ciriani: 'Il governo non spia i giornalisti, li salva'; Caso Almasri, il governo riferisce alle Camere mercoledì: informativa di Nordio e Piantedosi.

Piantedosi, Ciriani, Nordio, Schillaci e Locatelli al question time alla Camera - Alle 15 il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Come scrive ansa.it

Question time a Montecitorio: i ministri rispondono a interrogazioni su sicurezza, giustizia, salute e disabilità - Al question time a Montecitorio, i ministri Schillaci, Piantedosi, Ciriani, Nordio e Locatelli hanno affrontato temi su sanità digitale, sicurezza in Puglia e Aprilia, spyware, tutela polizia e inclus ... Si legge su gaeta.it