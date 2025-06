Montebelluna conferma il trasporto scolastico per l' anno 202572026

Montebelluna riconferma il suo impegno nei confronti dei giovani e delle famiglie, confermando il trasporto scolastico per l’anno 2025/2026. La giunta comunale, con il nuovo Piano del Trasporto Scolastico approvato, assicura un servizio fondamentale per garantire il diritto allo studio e l’accessibilità ai plessi scolastici presenti in città. Un passo importante verso un futuro più inclusivo e sostenibile per tutta la comunità.

La giunta comunale di Montebelluna - con l'approvazione del nuovo Piano del Trasporto Scolastico - conferma anche per l'anno scolastico 20252026 il servizio di trasporto scolastico, un presidio essenziale per garantire il diritto allo studio e l'accessibilità ai plessi scolastici presenti in.

