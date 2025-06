Monte Urano raddoppiate le spese per i servizi sociali del paese

aumento delle esigenze della comunità, adottando una strategia equilibrata che garantisca il benessere dei cittadini senza compromettere la stabilità finanziaria. La proposta di variazione di bilancio rappresenta un passo importante per affrontare le sfide attuali e costruire un futuro più solido e inclusivo per Monte Urano.

Arriverà nel prossimo Consiglio Comunale di Monte Urano la proposta di variazione di bilancio che rappresenta una manovra ampia ma che punta sempre all’ equilibrio economico e al rispetto dei vincoli di stabilità. Da un lato il rafforzamento verso il sociale e dall’altro uno sguardo al futuro con investimenti mirati a ridisegnare spazi, servizi e opportunità. In un contesto socio-economico complesso, il Comune ha dovuto far fronte ad un significativo incremento della spesa destinata al sociale passata dai 140mila euro del 2024 ad oltre 264mila euro previsti per il 2025. Quasi un raddoppio nel volgere di dodici mesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Monte Urano, raddoppiate le spese per i servizi sociali del paese

