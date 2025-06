Monte Mario una fuga di gas tiene sotto scacco il quartiere

Una fuga di gas a Montemario ha scatenato panico e preoccupazione tra i residenti, con il rumore del gas che fa vibrare gli alberi e mette in allerta l'intera comunità. Le ore di tensione sono culminate nel tentativo delle autorità di gestire la situazione prima che potesse degenerare. La sicurezza dei cittadini resta la priorità assoluta: ecco cosa è successo e quali misure sono state adottate per garantire la tutela di tutti.

Il rumore che si sente nel video è quello del gas che, liberato nell'aria, sta facendo anche vibrare gli alberi. Ore di paura a Montemario dove a causa di una grossa fuga di gas, all'altezza del civico 8274 via Trionfale, un quartiere è sotto scatto. Durante i lavori in un cantiere Acea, infatti. 🔗 Leggi su Romatoday.it

