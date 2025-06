Monica Setta risponde a Francesca Manzini | Se insiste la querelo per diffamazione

In un confronto acceso che scuote il mondo dello spettacolo, Monica Setta non si lascia intimorire e risponde a Francesca Manzini con fermezza, annunciando azioni legali qualora le sue parole continuino a diffamare la sua reputazione. Un episodio che solleva interrogativi sulla trasparenza e le responsabilità nel gossip italiano. Ma cosa c’è dietro questa tensione? Scopriamo insieme i dettagli.

A Fanpage.it, Monica Setta replica duramente alle parole di Francesca Manzini: "L'ho corteggiata e le ho offerto un contratto che ha rifiutato. Se insiste a dire cose che non sono vere, la querelo per diffamazione". 🔗 Leggi su Fanpage.it

