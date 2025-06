Monfrà Jazz Fest arrivano i big | ci sarà anche Gualazzi

Preparatevi a un tripudio di musica e talento al MonJF Jazz Fest di Casale Monferrato! L’ottava edizione si apre giovedì 19 giugno con un evento memorabile: il concerto di Kety Fusco, la regina dell’arpa elettrica. Con ospiti d’eccezione come Gualazzi e altri big del panorama jazz, questa manifestazione promette emozioni uniche e performance indimenticabili. Non perdete l’appuntamento con il miglior jazz italiano!

foto di Giorgio Leone CASALE MONFERRATO – L’apertura dell’ottava edizione del MonJF di giovedì 19 giugno con il concerto di Kety Fusco sarà sicuramente ricordato a lungo da chi segue il Festival, per l’originalità nell’utilizzo dell’arpa e la capacità dell’artista di diventare un tutt’uno con essa. Kety Fusco soprannominata La regina dell’arpa elettrica” e che pur giovanissima ha già solcato i palchi del Montreux Jazz Festival e Royal Albert Hall e si appresta ad andare in tour negli Stati Uniti, ha regalato una performance davvero audace e innovativa, con la sua particolare arpa dotata di ben 47 microfoni, proponendo in anteprima i brani del suo album “BOHEME” che uscirà ufficialmente a settembre, in una fusione di musica dance ed elettronica, tra cui una sua particolarissima interpretazione del celebre brano attribuito a Beethoveen Per Elisa. 🔗 Leggi su Lopinionista.it