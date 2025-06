Mondiali di Scherma Paralimpica 2025 13 gli Azzurri convocati | c’è anche Giordan di Fiumicino

I Mondiali di scherma paralimpica 2025 si preannunciano emozionanti, con 13 talentuosi azzurri pronti a conquistare il podio a Iksan. Tra loro, anche Giordan di Fiumicino, la cui determinazione e passione rappresentano il cuore della spedizione italiana. Con allenamenti intensi e una squadra di eccellenza, l’Italia si prepara a scrivere nuove pagine di gloria in Corea del Sud. La sfida è aperta: vedremo fino a dove potranno arrivare!

Roma – È stata ufficializzata la composizione della delegazione azzurra che prenderà parte ai Campionati del Mondo di scherma paralimpica Iksan 2025, in programma dal 2 al 7 settembre. Sono 13 gli atleti italiani che saliranno sulle pedane iridate, convocati dai Commissari tecnici Alessandro Paroli per il fioretto, Antongiulio Stella per la sciabola e Michele Tarantini per la spada. Capo delegazione d’eccezione in Corea del Sud: a guidare la spedizione dell’Italia in questi Para Fencing World Championships che aprono il nuovo quadriennio sarà Bebe Vio Grandis. Per la super-campionessa azzurra, che dopo i Giochi Paralimpici di Parigi è stata eletta Consigliera federale in quota atleti della FIS presieduta da Luigi Mazzone, sarà la prima volta da Capo delegazione della sua Nazionale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

