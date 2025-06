Mondiale per Club Svensson firma la qualificazione del Dortmund contro l' Ulsan Passa anche il Fluminense

Nel cuore del Mondiale per Club, il Borussia Dortmund si conferma protagonista: un gol di Daniel Svensson al 36' decide la sfida contro l'Ulsan Hyundai, portando i tedeschi in vetta al Girone F. Con questa vittoria, il Dortmund rafforza le proprie ambizioni, mentre l’Ulsan chiude il suo cammino senza punti. Nell’altra partita, il Fluminense si prepara a giocarsi il tutto per tutto: ecco come si delineano le sorti di questa entusiasmante competizione.

Borussia Dortmund batte Ulsan Hyundai 1-0 nella terza giornata del Girone F del Mondiale per Club. A decidere la sfida un gol di Daniel Svensson al 36', sugellato dall'assist del solito Jobe Bellingham. Con questa vittoria il Dortmund consolida la vetta del girone, mentre l'Ulsan chiude il suo cammino senza punti. Nell'altra partita del girone, il Fluminense, che aveva due risultati utili.

