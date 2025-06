Mondiale per Club stanotte Inter-River Plate | formazioni dove vederla e cosa serve per qualificarsi

Stasera alle 3 italiane, il Mondiale per Club si accende con la sfida tra Inter e River Plate, un match decisivo per il destino dei nerazzurri nel girone E. La partita, che può spalancare le porte agli ottavi, sarà trasmessa su Sportface TV: prepara il palinsesto, scarica l’app gratuita e vivi tutto in tempo reale. Per non perdere nemmeno un istante di questa emozionante notte, segui con noi!

Inter-River Plate chiude il girone E del Mondiale per Club 2025 per i nerazzurri, che puntano gli ottavi di finale: ecco cosa servirĂ per non fallire l’obiettivo. Si disputerĂ questa notte alle 3 ora italiana la sfida Inter-River Plate, l’ultima del girone E, valida per il passaggio agli ottavi di finale della competizione. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

In questa notizia si parla di: inter - river - plate - mondiale

Mastantuono Inter, il presidente del River placa gli animi: «Ha 17 anni, non ha fretta…» - Franco Mastantuono, giovane talento del River Plate, attira l'attenzione di grandi club europei, incluso l'Inter.

Translate postMONDIALE PER CLUB - River Plate, Gallardo: "Con l'Inter una finale, pronti nonostante le assenze" https://ift.tt/y7Rzl4S Vai su X

SI TORNA IN CAMPO! Terza e ultima giornata della fase a gironi del Mondiale per Club, ultima chance! Inter e River Plate, questa notte, quando in Italia saranno le ore 03:00, si giocheranno tantissimo! La tensione c'è! Noi ci saremo...come sempre! Ogni Vai su Facebook

Inter, è il momento di Pio Esposito: titolare dal 1' contro il River Plate. Out Thuram e Frattesi, recuperato Dumfries; Mondiale per Club, -River Plate: orari e dove vederla; Mondiale per Club, Inter-River Plate: dove vederla in tv, orario e formazioni.

Inter-River Plate (Mondiale per Club): orario, dove vederla in tv e probabili formazioni - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Scrive msn.com

Inter-River Plate: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro) - River Plate sarà trasmessa in diretta, come tutto il Mondiale per Club 2025, da Dazn e visibile in chiaro su Italia 1. Come scrive msn.com