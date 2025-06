Mondiale per Club Muller risponde ai colleghi | Caldo? Se corro io a 36 anni

In un'estate americana infuocata, mentre molti calciatori faticano sotto il sole cocente, Thomas Muller dimostra di essere inarrestabile. A quasi 36 anni, l’attaccante del Bayern Monaco risponde ai colleghi che si lamentano del caldo durante il Mondiale per Club, mostrando che la passione e la determinazione non hanno età. La sua resilienza è un esempio per tutti: a volte, il vero calore si trova dentro di noi.

Charlotte (Stati Uniti), 25 giugno 2025 - Il caldo dell'estate statunitense piega tanti calciatori, ad eccezione di Thomas Muller. L'attaccante del Bayern Monaco, vicino a tagliare il traguardo delle 36 primavere, ha risposto con decisione a tutti coloro che al Mondiale per Club boccheggiano da una parte all'altra degli Usa. Il torneo estivo organizzato dalla FIFA oltreoceano sta mettendo a dura prova gli atleti, specialmente quelli dei club europei, che si ritrovano ad affrontare questo importante impegno al termine di una stagione lunga e ricca di partite. Ad aggiungersi all'acido lattico e alla fatica mentale che questa competizione arreca in dote ci sono le temperature "killer", alle quali i giocatori dovranno fare il callo in vista dei Mondiali per nazionali che si disputeranno l'estate prossima nella stessa location. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net ¬© Sport.quotidiano.net - Mondiale per Club, Muller risponde ai colleghi: "Caldo? Se corro io a 36 anni..."

