Mondiale per Club l’Inter sfida il River Plate! Partite e diretta TV

Alle 3 italiane, l’Inter si prepara a sfidare il River Plate nel Mondiale per Club FIFA 2025, un match decisivo per la qualificazione agli ottavi. Con due risultati su tre necessari, i nerazzurri puntano alla vittoria per proseguire il loro cammino in questa competizione internazionale di alto livello. Segui con noi tutte le emozioni del torneo, le partite in programma e le dirette TV per non perdere neanche un istante di questa grande sfida.

Al Mondiale per Club FIFA, alle 3 italiane giocherà l’Inter contro il River Plate. I nerazzurri hanno due risultati su tre per passare agli ottavi di finale. Ecco il programma con tutte le partite tra stasera e stanotte. E le consuete dirette tv. MONDIALE PER CLUB FIFA 2025 – LE PARTITE DI IERI E DELLA NOTTE. GRUPPO C. Auckland City-Boca Juniors 1-1 aut. Garrow, 52? Gray Benfica-Bayern Monaco 1-0 13? Schjelderup CLASSIFICA: Benfica 7, Bayern Monaco 6, Boca Juniors 2, Auckland City 1 In grassetto le squadre qualificate. GRUPPO D. Esperance Tunis-Chelsea 0-3 45’+3? Adarabioyo, 45’+5? Delap, 90’+7? George Los Angeles FC-Flamengo 1-1 84? Bouanga, 86? Wallace Yan CLASSIFICA: Flamengo 7, Chelsea 6, Esperance Tunis 3, Los Angeles FC 1 In grassetto le squadre qualificate. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Mondiale per Club, l’Inter sfida il River Plate! Partite e diretta TV

In questa notizia si parla di: mondiale - club - partite - inter

Mondiale per Club: ecco gli orari in cui giocheranno Inter e Juve, tre partite alle 3 di notte - Il Mondiale per Club 2025 si appresta a diventare un evento indimenticabile, con l'Inter e la Juve pronte a sfidarsi alle tre di notte in ben tre occasioni.

Translate postMondiale per Club, i risultati delle partite di oggi: qualificate Inter Miami e Palmeiras #SkySport #MondialeperClub Vai su X

Raga è uscito il video su YouTube sulle partite di Inter e Juve del Mondiale per Club. Analisi dei peggiori e migliori in campo e non solo. Avrei qualche parola da spendere su una citazione. Andate a sentire https://youtu.be/NRlZSBZj63k?si=UwChcOAENgeX Vai su Facebook

Tabellone Mondiale per Club: i possibili incroci nel torneo; Mondiale per club: qualificate, calendario, risultati e tabellone completo; Mondiale per Club, i risultati delle partite di oggi: qualificate Inter Miami e Palmeiras.

Mondiale per club, le partite di oggi: c'è Dortmund-Ulsan e Mamelodi-Fluminense, Inter di notte - Alle 3 italiane del 26 giugno protagonista il gruppo dell'Inter, con Chivu che cerca il passaggio agli ottavi ... Segnala gazzetta.it

Dove vedere Inter-River Plate, Juventus-Manchester City e le altre partite di giovedì al Mondiale per Club - Ultime partite della fase a gironi: i nerazzurri sfidano gli argentini, big match tra i bianconeri e gli uomini di Guardiola ... Segnala msn.com