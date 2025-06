Mondiale per Club le squadre qualificate alla seconda fase

Entrano nella fase decisiva del Mondiale per Club, un torneo ricco di emozioni e sorprese. Le squadre si sfidano sotto il sole americano, con l’Europa in difficoltà e le formazioni sudamericane in grande spolvero, mentre Messi e l’Inter Miami avanzano sorprendendo tutti. Dai gironi alle eliminazioni dirette, le migliori 16 si preparano a scrivere il loro destino, promettendo spettacolo e passione fino alla grande finale.

Il Mondiale per Club entra nel vivo, non senza sorprese. Le squadre europee in difficoltà, l’esplosione delle brasiliane e delle sudamericane in generale, l’Inter Miami di Messi che ha messo fuori il Porto guadagnandosi l’accesso alla seconda fase e non solo. Dopo due settimane di sfide sotto il sole americano, la competizione voluta dalla Fifa comincia a fare sul serio. Dalle 32 iscritte ai gironi, la selezione ha scelto le migliori 16 che cominciano a sfidarsi in gare da dentro o fuori: ottavi di finale e poi via fino all’atto conclusivo previsto per domenica 13 luglio a Miami. In palio il ricchissimo montepremi da un miliardo di dollari, denaro che in larga parte viene distribuito premiando i risultati in campo. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Mondiale per Club, le squadre qualificate alla seconda fase

In questa notizia si parla di: mondiale - club - squadre - seconda

Mondiale per Club, le squadre qualificate alla seconda fase - Il Mondiale per Club si avvicina ai momenti decisivi, accendendo l’attenzione degli appassionati di calcio di tutto il mondo.

Translate postUnica roba bella di quella baracconata che risponde al nome di Mondiale per Club è il tifo organizzato delle squadre sudamericane e africane. Guardo gli HL solo per capire quanti tifosi si sono portati dietro certe squadre a seconda del casino c Vai su X

MONDIALE PER CLUB | Seconda vittoria per la Juventus che ipoteca gli ottavi di finale con un grande Yildiz. https://gazzettadelsud.it/?p=2060272 Vai su Facebook

Mondiale per Club, le squadre qualificate alla seconda fase; Mondiale per Club 2029: il ranking per la seconda edizione del torneo; Ranking UEFA Mondiale per Club, la classifica aggiornata per qualificarsi nel 2029.

Mondiale per Club, le squadre qualificate alla seconda fase - Le squadre qualificate alla seconda fase del Mondiale per Club e gli accoppiamenti degli ottavi di finale. Lo riporta panorama.it

Le squadre già qualificate agli ottavi al Mondiale per Club 2025 e gli incroci del tabellone - Dopo le prime due giornate del Mondiale per Club sono quattro le squadre qualificate agli ottavi di finale: quali sarebbero gli accoppiamenti secondo la ... Riporta fanpage.it