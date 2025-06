Mondiale per club le partite di oggi | c' è Dortmund-Ulsan e Mamelodi-Fluminense Inter di notte

Oggi, nel mondo del calcio, si accendono le luci sulle sfide più emozionanti del mondiale per club. Dalle intense battaglie tra Dortmund e Ulsan, ai confronti mozzafiato come Mamelodi-Fluminense e Inter, con Chivu determinato a guidare la sua squadra verso gli ottavi. Un palcoscenico globale che promette spettacolo e adrenalina: scopriamo insieme le partite di oggi!

Alle 3 italiane del 26 giugno protagonista il gruppo dell'Inter, con Chivu che cerca il passaggio agli ottavi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Mondiale per club, le partite di oggi: c'è Dortmund-Ulsan e Mamelodi-Fluminense, Inter di notte

In questa notizia si parla di: inter - mondiale - club - partite

Mondiale per Club: ecco gli orari in cui giocheranno Inter e Juve, tre partite alle 3 di notte - Il Mondiale per Club 2025 si appresta a diventare un evento indimenticabile, con l'Inter e la Juve pronte a sfidarsi alle tre di notte in ben tre occasioni.

Translate postMondiale per Club, i risultati delle partite di oggi: qualificate Inter Miami e Palmeiras #SkySport #MondialeperClub Vai su X

Raga è uscito il video su YouTube sulle partite di Inter e Juve del Mondiale per Club. Analisi dei peggiori e migliori in campo e non solo. Avrei qualche parola da spendere su una citazione. Andate a sentire https://youtu.be/NRlZSBZj63k?si=UwChcOAENgeX Vai su Facebook

Mondiale per Club, i risultati delle partite di oggi: qualificate Inter Miami e Palmeiras; Diffidati e squalificati Mondiale per Club: chi salta la prossima partita in caso di giallo; La programmazione del Mondiale per Club FIFA: le partita di oggi e dove vederle su DAZN.

Mondiale per club, le partite di oggi: c'è Dortmund-Ulsan e Mamelodi-Fluminense, Inter di notte - Alle 3 italiane del 26 giugno protagonista il gruppo dell'Inter, con Chivu che cerca il passaggio agli ottavi ... Segnala gazzetta.it

Dove vedere Inter-River Plate, Juventus-Manchester City e le altre partite di giovedì al Mondiale per Club - Ultime partite della fase a gironi: i nerazzurri sfidano gli argentini, big match tra i bianconeri e gli uomini di Guardiola ... Scrive msn.com