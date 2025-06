Mondiale per Club Inter Dortmund o Fluminense per i nerazzurri negli eventuali ottavi

L’avventura del Mondiale per Club entra nel vivo, con grandi sfide all’orizzonte. Il Borussia Dortmund si è guadagnato il primo posto nel girone F, assicurandosi un ottavo di finale contro la seconda della squadra di Chivu. Intanto, il Fluminense, prima nel proprio girone, aspetta di affrontare gli italiani. La corsa continua, e ogni match promette spettacolo e emozioni da non perdere...

Mondiale per Club Inter, il Dortmund chiude primo nel girone F: agli ottavi contro la seconda del girone della squadra di Chivu. Fluminense contro la prima del girone dei nerazzurri. Continua la spedizione americana al Mondiale per Club. Il Borussia Dortmund si è assicurato la prima posizione nel girone F, dopo aver ottenuto una vittoria piuttosto netta contro l’Ulsan, con un punteggio di 1-0. La rete decisiva per il successo della squadra tedesca è stata segnata da Svensson, che ha siglato il gol della vittoria. Nell’altra partita di questo girone, la Fluminense non è riuscita ad andare oltre un deludente pareggio per 0-0 contro il Mamelodi Sundowns. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mondiale per Club Inter, Dortmund o Fluminense per i nerazzurri negli eventuali ottavi

In questa notizia si parla di: club - mondiale - inter - dortmund

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

NON SOLO INTER! Altre 3 partite oggi al mondiale per club: Ore 21 Borussia Dortmund-Ulsan Sundowns-Fluminense Ore 3 Urawa Reds-Monterrey Dirette tv DAZN. #FIFACWC Vai su X

Inter e Juve: il primo posto nel girone del Mondiale cambia tutto. Rischio derby ai quarti ? Il tabellone della fase a eliminazione diretta del Mondiale per club sta assumendo una conformazione ben definita. E in evidenza appaiono due percorsi molto di Vai su Facebook

Mondiale per club, le partite di oggi: ci sono Dortmund-Ulsan e Mamelodi-Fluminense, Inter di notte; Inter, le avversarie: Fluminense se passa come 1a, il Dortmund come seconda; Le squadre già qualificate agli ottavi al Mondiale per Club 2025 e gli incroci del tabellone.

Mondiale club: B.Dortmund batte 1-0 l'Ulsan, prima nel Gruppo F - 0 i corani dell'Ulsan con un gol di Svensson al 36' e chiude in vetta al Gruppo F del Mondiale per club in corso negli Usa. Si legge su ansa.it

Borussia Dortmund-Ulsan 1-0 e Mamelodi-Fluminense 0-0: chi affronta l'Inter agli ottavi? Qualificarsi come primi significa evitare i gialloneri - Si chiude il Gruppo F con il Borussia Dortmund che si qualifica come prima del girone grazie al successo per 1- Riporta eurosport.it