Mondiale per club | il Chelsea vince e va agli ottavi col Benfica

Il Chelsea si impone con autorità, battendo l'Esperance per 3-0 e conquistando il pass per gli ottavi di finale del Mondiale per club, dove incontrerà il temuto Benfica. Fuori dalla corsa invece il Los Angeles FC, sconfitto dal Flamengo. Con l'Inter pronta a sfidare il River Plate e la Juventus in campo contro il Manchester City, il panorama calcistico si anima di emozioni e grandi sfide. La competizione entra nel vivo: chi si aggiudicherà il trofeo?

Il Chelsea ha battuto i tunisini dell' Esperance per 3-0 qualificandosi agli ottavi di finale del Mondiale per club, dove troverà il Benfica. Fuori dal torneo invece il Los Angeles Fc, che ha pareggiato 1-1 con il Flamengo. Alle 3 ora italiana l'Inter scenderà in campo contro il River Plate nell'ultima giornata della fase a gironi, mentre domani sera la Juventus sfiderà il Manchester City.

