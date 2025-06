Mondiale per Club Chelsea agli ottavi | ora sfida al Benfica Eliminato il Los Angeles Fc

Il Mondiale per club si infiamma con il Chelsea che conquista gli ottavi di finale battendo l'Esperance, mentre il Benfica si prepara ad affrontarlo. Esce di scena il Los Angeles FC, eliminato dopo il pareggio con il Flamengo. Con tante sfide avvincenti in arrivo, tutto è pronto a scrivere nuove emozionanti pagine di questa competizione. La corsa verso il titolo continua a sorprendere: restate con noi per scoprire cosa succederà !

Il Chelsea ha battuto i tunisini dell'Esperance per 3-0 qualificandosi agli ottavi di finale del Mondiale per club, dove troverà il Benfica. Fuori dal torneo invece il Los Angeles Fc, che ha pareggiato 1-1 con il Flamengo. Alle 3 ora italiana l'Inter scenderà in campo contro il River Plate nell'ultima giornata della fase a gironi, mentre domani sera la Juventus sfiderà il Manchester City. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Mondiale per Club, Chelsea agli ottavi: ora sfida al Benfica. Eliminato il Los Angeles Fc

