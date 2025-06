Mondiale per Club | Chelsea 3 goal nel recupero e sfida al Benfica Flamengo-Bayern sulla strada del PSG

Nel cuore di Philadelphia, il Chelsea scrive una vittoria memorabile con tre gol negli ultimi minuti, battendo l'Esperance Tunisi 3-0 e conquistando tre punti d’oro nel Mondiale per club. La sfida ha regalato emozioni intense e un finale sorprendente, mentre le altre grandi protagoniste come Flamengo, Bayern e PSG si preparano a scrivere il prossimo capitolo di questa avvincente competizione. La strada verso il titolo è ancora tutta da tracciare.

Tre goal nei minuti di recupero e tre punti per il Chelsea, che batte 3-0 l`Esperance Tunisi a Philadelphia nella terza e ultima giornata del. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: chelsea - goal - recupero - mondiale

Il Chelsea ha già firmato il ’25-Goal Striker ‘secondo l’eroe di culto della Premier League - Il Chelsea ha già messo a segno un colpo importante con l'acquisto del prolifico attaccante Christopher Nkunku, considerato un potenziale eroe della Premier League.

Siamo in LIVE per commentare il post partita di Juventus-Wydad Ac! #juventusnews24 #juvewydad #machepartitahaivisto #juve #mondialeperclub Vai su Facebook

Esperance Tunisi-Chelsea 0-3, pagelle e tabellino: due assist di Enzo Fernandez e primo goal per Delap con i Blues, Maresca vola agli ottavi e sfiderà il Benfica; Chelsea vola al prossimo turno del Mondiale per Club con un netto 3-0 su Esperance; DIRETTA: Esperance Tunisi-Chelsea LIVE! Formazioni, risultato e tutti gli aggiornamenti sulla sfida del Mondiale per Club.

Tris del Chelsea all'Esperance Tunisi, inglesi agli ottavi: ora c'è il Benfica - In un caldo infernale e dopo il flop col Flamengo, la squadra di Maresca si qualifica grazie ai gol di Tosin, Liam Delap e George ... Secondo gazzetta.it

il Chelsea batte nettamente l'Esperance e vola agli ottavi - Il Chelsea FC stacca il pass per gli ottavi di finale del Mondiale per club FIFA 2025 grazie a tre gol nei minuti di recupero, due gol nei minuti di recupero del primo tempo e un altro nella ripresa, ... Da fifa.com