Mondiale per club 2025 Inter-River Plate | orario dove vederla probabili formazioni

Nel Mondiale per club 2025, l’Inter di Chivu si gioca tutto in una notte decisiva a Seattle contro il River Plate di Gallardo. Con entrambe le squadre al vertice del gruppo E, alle 3 ora italiana, la sfida promette emozioni forti e grandi sorprese. Dove e come seguire questa partita cruciale? Scopri orari, probabili formazioni e tutte le ultime notizie per non perdere nemmeno un minuto di questa sfida che potrebbe decidere il destino dei nerazzurri.

Nel Mondiale per club 2025, l’Inter di Chivu si gioca la qualificazione agli ottavi. A Seattle, nella notte tra mercoledì 25 giugno e giovedì 26 giugno, alle 3 ora italiana, i nerazzurri sfideranno il River Plate di Gallardo. Entrambe le squadre si trovano al primo posto nel gruppo E con 4 punti. Inter-River Plate, chi si qualifica. I nerazzurri sono certi del passaggio in caso di vittoria o pareggio, ma anche la sconfitta sarebbe sufficiente, se il Monterrey non dovesse battere l’Urawa. Inter-River Plate, a che ora si gioca. Data e ora Giovedì 26 giugno alle 03:00 ora italiana. Stadio Lumen Field, Seattle, Washington, Usa. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Mondiale per club 2025, Inter-River Plate: orario, dove vederla, probabili formazioni

In questa notizia si parla di: inter - river - plate - mondiale

River Plate, Mastantuono contro l’Inter? Svelati i convocati per il Mondiale per Club! - Il countdown per il Mondiale per Club è ufficialmente iniziato, e l’attesa cresce con ogni giorno che passa.

SI TORNA IN CAMPO! Terza e ultima giornata della fase a gironi del Mondiale per Club, ultima chance! Inter e River Plate, questa notte, quando in Italia saranno le ore 03:00, si giocheranno tantissimo! La tensione c'è! Noi ci saremo...come sempre! Ogni Vai su Facebook

Mondiale per Club, l’Inter sfida il River Plate! Partite e diretta TV Vai su X

Mondiale per Club: 0-0 tra River e Monterrey, poker Fluminense; Mondiale per Club, Inter-River Plate: la probabile formazione di Chivu; Cosa succede se Inter, River Plate e Monterrey arrivano a pari punti a quota 5: chi va agli ottavi e chi viene eliminato.

Inter-River Plate: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming il Mondiale per Club - River Plate, sfida valida per il terzo e ultimo turno del Gruppo E del Mondiale per Club, è in programma alle ore 3 di notte italiane e sarà visibile in diretta in streaming su Dazn. Lo riporta tuttosport.com

Inter-River Plate: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro) - River Plate sarà trasmessa in diretta, come tutto il Mondiale per Club 2025, da Dazn e visibile in chiaro su Italia 1. Riporta msn.com