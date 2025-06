Mondiale per Club 2025 | Inter-River Plate è lo spareggio decisivo per il primo posto Juventus sfida il Manchester City per il primato

Il Mondiale per Club FIFA 2025 entra nel vivo con sfide emozionanti che potrebbero decidere il destino delle concorrenti più forti. L'Inter di Chivu affronta il River Plate in uno spareggio decisivo per il passaggio agli ottavi e la leadership del girone, mentre la Juventus si prepara alla sfida al vertice contro il Manchester City. Due battaglie epiche, due obiettivi chiave: chi conquisterà il primato e si garantirà il passaggio successivo? La posta in gioco è altissima.

Inter e Juventus pronte a giocarsi tutto nel Mondiale per Club FIFA 2025. I nerazzurri affrontano il River Plate in una sfida da dentro o fuori per conquistare la qualificazione agli ottavi e il primo posto nel Girone E. Stesso scenario nel Girone G per la Juventus, attesa dalla supersfida contro il Manchester City. Inter-River Plate: tutto in gioco per la squadra di Chivu. Dopo il pareggio contro il Monterrey e la sofferta vittoria contro l'Urawa Reds, l' Inter di Chivu si gioca il passaggio del turno contro il River Plate, a pari punti ma primo in virtù della differenza reti. Il match è uno spareggio decisivo e secondo i principali siti di scommesse, i nerazzurri sono favoriti.

