Mondiale di Motonautica F2 | i nomi dei protagonisti della tappa di Brindisi

La stagione motonautica a Brindisi si infiamma con emozionanti sfide e protagonisti di calibro internazionale. Dal 27 al 29 giugno, il lungomare brindisino si trasforma nel palcoscenico del World Championship F2 e dell’Italian Championship GT30, attirando appassionati e sportivi da tutto il mondo. Scopriamo insieme i nomi dei campioni in azione e le storie che rendono questa tappa un evento imperdibile nel panorama nautico globale.

BRINDISI - È entrata nel vivo la settimana "motonautica" di Brindisi che, dal 27 al 29 giugno prossimi, ospiterà il World Championship F2 e l'Italian Championship GT30, organizzati dall'Asd Circolo Nautico Porta d'Oriente in collaborazione con Fim, Federazione italiana motonautica, e Uim, Unione.

Presentato il Mondiale di F2: Brindisi si prepara a vivere un weekend di motonautica e spettacolo - motorsport acquatico, attirando appassionati da tutto il mondo. Con emozionanti competizioni e spettacoli imperdibili, Brindisi si prepara a vivere tre giorni di adrenalina, passione e solidarietà, consolidando il suo ruolo di capitale della motonautica.

Brindisi ospita il Campionato Mondiale di F2: adrenalina e spettacolo nel porto interno - E' un incredibile volano di sviluppo per il territorio che lo ospita.