Molesta un minorenne detenuto | agente della penitenziaria ai domiciliari

Una vicenda inquietante scuote il mondo della giustizia penitenziaria: un agente scelto di polizia penitenziaria, in servizio presso l'Istituto penale per i minorenni di Nisida, si trova agli arresti domiciliari con l’accusa di aver molestato un minorenne detenuto. Questa notizia pone ancora una volta sotto i riflettori le criticità e le sfide legate alla tutela dei minori in carcere, sollevando interrogativi sulla sicurezza e la vigilanza all’interno delle strutture penitenziarie.

È stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari l'Agente Scelto di Polizia penitenziaria, in servizio presso l'Istituto penale per i minorenni di Nisida, indagato per atti sessuali con minorenne, commessi nel giugno 2025 ai danni di un giovane detenuto nell'Ipm. La misura. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Molesta un minorenne detenuto: agente della penitenziaria ai domiciliari

