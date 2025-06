Modifiche alla procedura di accertamento della disabilità | introdotto il certificato medico integrativo

Le recenti modifiche alla procedura di accertamento della disabilità, introdotte dal nuovo certificato medico integrativo e supportate dal Messaggio INPS n. 1980 del 23 giugno 2025, segnano un passo importante verso una gestione più uniforme e centralizzata. Dal 1° gennaio 2027, infatti, l’INPS assumerà l’esclusiva competenza su tutto il territorio nazionale, garantendo un procedimento più efficiente e omogeneo. Scopriamo insieme cosa cambia e come prepararsi a questa rivoluzione.

