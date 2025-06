Modena sarà candidata a diventare Capitale italiana del Volontariato 2026

Modena si prepara a brillare come possibile capitale italiana del volontariato nel 2026, grazie a una candidatura che coinvolge il Centro servizi per il volontariato Terre Estensi e il Forum provinciale del Terzo Settore. La sfida è costruire insieme un progetto solido e condiviso, capace di valorizzare il ruolo fondamentale dei volontari nella comunità . Un passo importante per rafforzare i legami sociali e promuovere il valore del volontariato nel cuore di Modena, un esempio da seguire per tutta Italia.

Costruire insieme al Centro servizi per il volontariato Terre Estensi e al Forum provinciale del Terzo Settore una progettualità adeguata a candidare Modena a capitale italiana del volontariato nel 2026. È la richiesta che il Consiglio comunale ha rivolto a sindaco e giunta nella seduta di lunedì. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

