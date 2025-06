Moda sfilata di Louis Vuitton Uomo in Place Beaubourg a Parigi

Parigi si accende con l’eleganza e lo stile innovativo della sfilata Louis Vuitton Uomo, presentata in un’atmosfera vibrante presso Place Beaubourg. Pharrell Williams, cantante e stilista, firma la collezione Primavera/Estate 2025-26, portando una ventata di freschezza nel mondo della moda maschile. Tra star internazionali come Beyoncé e Bradley Cooper, le passerelle si trasformano in un palcoscenico di creatività e tendenza, lasciandoci con la voglia di scoprire cosa ci riserverà questa nuova stagione di moda.

Parigi, 25 giu. (askanews) - In passerella sfilano i capi della collezione pr t-à-porter maschile PrimaveraEstate 2025-26 realizzata dal cantante e stilista Pharrell Williams per Louis Vuitton, in apertura della Settimana della Moda Uomo di Parigi. Tra le centinaia di ospiti, la cantante Beyoncé, l'attore americano Bradley Cooper, il regista Spike Lee e il cestista francese Victor Wembanyama. Marrone, rosa antico, blu navy e rosso ciliegia compongono la palette di questa collezione, impreziosita anche da un motivo safari piuttosto infantile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Moda, sfilata di Louis Vuitton Uomo in Place Beaubourg a Parigi

