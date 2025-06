Mm assemblea approva bilancio 2024 | ricavi salgono a 320 mln utile a 38,7 mln

L’assemblea di Mm, la storica società interamente partecipata dal Comune di Milano, ha approvato il bilancio 2024, segnando un anno di crescita e successo. Con ricavi saliti a 320 milioni di euro e un utile di 38,7 milioni, l’azienda celebra anche il suo settantesimo anniversario rafforzando il proprio ruolo strategico nella città. Un risultato che apre nuove prospettive per il futuro.

(Adnkronos) – L'assemblea degli azionisti di Mm, società interamente partecipata dal Comune di Milano che quest'anno celebra il settantesimo anniversario, ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2024. Lo rende noto la società, precisando che nell'esercizio concluso, Mm ha generato un totale dei ricavi pari a 320 milioni di euro (+4% rispetto al 2023) e .

