Missione umanità | un gioco da eroi | a Faicchio il meeting dei giovani Cri della Campania

Se pensate che essere un eroe richieda superpoteri o mantelli, vi sbagliate di grosso. Per diventarlo, basta avere buona volontà e aderire a principi fondamentali come umanità, imparzialità e unità. Questo è il cuore della Missione Umanitaria “Un Gioco da Eroi” a Faicchio, dove i giovani della Croce Rossa si riuniscono per rafforzare i valori che fanno la differenza. Perché anche i più piccoli gesti possono cambiare il mondo.

Tempo di lettura: 2 minuti Non servono mantello e superpoteri, chiunque può essere un eroe; bastano buona volontà e saldi principi ai quali fare riferimento. Sette, per l’esattezza: umanità, imparzialità, neutralità, indipendenza, volontarietà, unità e universalità. Questi sono i princìpi che regolano l’operato e la vita dei volontari del Movimento internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. I Giovani Volontari della Croce Rossa Italiana della Campania, ispirati da questi valori, si incontreranno il prossimo 13 luglio a Faicchio, in provincia di Benevento, per l’annuale meeting regionale dei Giovani CRI che quest’anno prende il nome di “Missione Umanità: un gioco da eroi”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “Missione umanità: un gioco da eroi”: a Faicchio il meeting dei giovani Cri della Campania

