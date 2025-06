MISSIONE A SIVIGLIA Como in pressing su Jesus Rodriguez Contatti col Benfica per Schjelderup

I dirigenti del Como sono partiti alla volta di Siviglia, pronti a stringere accordi nel cuore del quartier generale del Betis. La missione? negoziare sui talenti richiesti da Fabregas, con un occhio particolare a Jesus Rodriguez, il cui prezzo di 30 milioni di euro sembra eccessivo. Intanto, si intensificano anche i flirt con Ezzalzuoli e Isco, mentre gli occhi dei lariani si fanno sempre più attenti e strategici.

I dirigenti del Como sono partiti per Siviglia. Destinazione, il quartier generale del Betis. Missione, trattare sui giocatori chiesti da Fabregas. L’attenzione è concentrata su Jesus Rodriguez (nella foto), ma la clausola rescissoria di 30 milioni è ritenuta dai lariani troppo alta: si cerca un accordo per una cifra inferiore. Ma l’interesse del Como va anche verso il marocchino Ezzalzuoli e lo spagnolo Isco. Ci sono anche informazioni da scambiare sulla situazione di Antony, arrivato lo scorso anno a Siviglia in prestito dal Manchester United. I lariani però non si stanno muovendo soltanto in Spagna: avviati contatti con il Benfica per l’esterno offensivo norvegese Andreas Schjelderup: in una stagione e mezza, tra campionato e Champions ha realizzato 4 gol e 8 assist. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - MISSIONE A SIVIGLIA. Como in pressing su Jesus Rodriguez. Contatti col Benfica per Schjelderup

In questa notizia si parla di: como - missione - siviglia - jesus

Como in missione per Baturina dopo il no di Yeremay, seguito da Juventus e Napoli - Come in missione per Baturina, il Como punta a sorprendere ancora, nonostante il no di Yeremay e l’interesse di Juventus e Napoli.

MISSIONE A SIVIGLIA. Como in pressing su Jesus Rodriguez. Contatti col Benfica per Schjelderup; LALIGA EA SPORTS.

MISSIONE A SIVIGLIA. Como in pressing su Jesus Rodriguez. Contatti col Benfica per Schjelderup - L’attenzione è concentrata su Jesus Rodriguez (nella ... Riporta sport.quotidiano.net

SKY - Como, contatti con Jesus Rodriguez del Betis Siviglia - Non solo Cresswell del Tolosa, il Como sta spingendo anche per Jesus Rodriguez, esterno sinistro del Real Betis. Si legge su napolimagazine.com