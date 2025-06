Mischa Barton l’intervista | Mi chiamano ancora Marissa Cooper ne sono fiera Momenti difficili superati grazie alla mia famiglia

Dal prestigioso Filming Italy Sardegna Festival, Mischa Barton rivela come il personaggio di Marissa Cooper continui a influenzare la sua vita e carriera. Con orgoglio e nostalgia, l’attrice condivide i momenti difficili superati grazie al sostegno della famiglia e riflette sul suo legame indissolubile con quell’iconico ruolo degli anni 2000. E così, la sua storia continua a sorprenderci, dimostrando che il passato può essere un ponte verso il futuro.

Dal Filming Italy Sardegna Festival, Mischa Barton torna a parlare di Marissa Cooper, il personaggio che l'ha resa celebre in tutto il mondo con la serie The O.C. In questa video-intervista, l'attrice riflette sul legame profondo – e complesso – con quel ruolo così iconico degli anni 2000.

