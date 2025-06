Miracolo di fede la minimacchina di Santa Barbara va in pensione

miracolo di fede e della tradizione nel cuore di Santa Rosa, che da sette anni accompagna con devozione e orgoglio il quartiere di Santa Barbara. La minimacchina, simbolo di speranza e comunità, saluta dopo un percorso ricco di storia e passioni. Con questo addio, si apre un nuovo capitolo, lasciando il testimone a nuove iniziative e rinnovata fede nel valore delle tradizioni locali.

