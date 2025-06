Miopia precoce nei bambini l' esperto | No a smartphone e device prima dei 6 anni

Miopia precoce nei bambini: un fenomeno in rapida crescita che coinvolge ora il 36% dei giovani tra i 5 e i 19 anni, con un aumento del 50% in soli 30 anni. Gli esperti avvertono che se non si interviene presto, entro il 2050 metà della popolazione infantile mondiale potrebbe essere miope. Un trend allarmante se si considerano le implicazioni sulla salute visiva futura e sulla qualità della vita dei nostri figli.

Oggi la miopia riguarda il 36 per cento dei bambini tra i 5 e i 19 anni con un aumento del 50 per cento negli ultimi 30 anni. Se non si interviene entro il 2050, avvertono degli esperti, la metà della popolazione infantile a livello mondiale potrebbe diventare miope. Un trend allarmante se si. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: anni - miopia - bambini - precoce

OCCHI A RISCHIO: LA “REEL VISION SYNDROME” COLPISCE SEMPRE PIÙ BAMBINI “Stiamo osservando un aumento preoccupante di secchezza oculare, miopia, affaticamento visivo e persino strabismo precoce nei più giovani” ha ricordato il dottor Lalit V Vai su Facebook

La miopia cambia volto: insorge prima e diventa più grave; Miopia, Sip: nei bambini insorge prima e progredisce più rapidamente; Miopia infantile, entro il 2050 potrebbe colpire la metà dei bambini.

Miopia: importante prendersi cura dei bambini - Nuove strategie per contrastare la diffusione della miopia, ridurre i costi sociali ed economici per lo Stato e fissarla tra le priorità di governo e degli organismi di sanità pubblica. Come scrive superabile.it

Come prevenire lo sviluppo della miopia in giovane età - ssa Tomasini ha aggiunto: “I bambini vanno visitati entro i 3 anni e indirizzati verso abitudini di vita sane: più tempo all’aria aperta, meno esposizione agli schermi. Riporta elle.com