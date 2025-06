Minacciano i carabinieri durante un controllo stradale e poi tentano di fuggire | arrestati due fratelli

Durante un normale controllo stradale, due fratelli hanno preso una piega pericolosa, minacciando i carabinieri e tentando una fuga rocambolesca. La prontezza e il coraggio dei militari della Stazione di Langhirano hanno però permesso di bloccare la loro fuga. Dopo accurate verifiche, sono stati arrestati: un 44enne e un 39enne, italiani e residenti in provincia. La vicenda dimostra come il rispetto delle forze dell’ordine sia fondamentale per la sicurezza di tutti.

I carabinieri della Stazione di Langhirano, hanno arrestato un 44enne e un 39enne italiani domiciliati in provincia, poiché ritenuti, all’esito dei necessari accertamenti, i presunti responsabili in concorso tra loro, di resistenza a pubblico ufficiale. Secondo quanto ricostruito, intorno alle. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

