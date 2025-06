Minaccia i ragazzini con la pistola In casa ha un arsenale | arrestato

Un episodio inquietante scuote la tranquillità di una piccola comunità: un pensionato di 68 anni minaccia i ragazzini con una pistola e si scopre che possiede un arsenale illegale in casa. La sua condotta violenta e pericolosa ha portato all’arresto, sollevando interrogativi sulla sicurezza e sull’uso delle armi. Ma cosa si nasconde dietro quest’azione estrema? Ecco i fatti.

Minaccia con la pistola dei ragazzini in scooter perché, a suo dire, intralciano la circolazione. I giovani, sotto choc, raccontato tutto ai militari e così scatta la perquisizione in casa di un 68enne. Nell'abitazione del pensionato, i carabinieri trovano un vero e proprio arsenale. Per l'uomo, fino a quel momento incensurato, scatta l'arresto per detenzione e porto illegale di armi da fuoco, ricettazione e minaccia aggravata. Ma ecco i fatti. Da una prima ricostruzione dei militari, è emerso che il pensionato, l'altra sera, è passato alla guida della sua auto vicino alla stazione ferroviaria di Portomaggiore.

In questa notizia si parla di: minaccia - ragazzini - pistola - casa

