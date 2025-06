Minacce e tentata aggressione al Pronto soccorso di Foligno la Uil chiede misure straordinarie

L’ennesima aggressione al Pronto Soccorso di Foligno solleva gravi preoccupazioni sulla sicurezza del personale sanitario. La Uil FPL denuncia insulti e minacce che hanno richiesto l'intervento delle forze dell'ordine, chiedendo misure straordinarie per proteggere chi si prende cura dei pazienti. È ora di affrontare con decisione questo fenomeno crescente e garantire un ambiente sicuro e rispettoso per tutti. La speranza è che le autorità agiscano rapidamente per prevenire ulteriori episodi.

Insulti e minacce al Pronto soccorso, con tanto di intervento delle ofrze dell'ordine. La vicenda è stata denunciata dalla Uil fpl che ha espresso "solidarietà al personale del Pronto soccorso dell’ospedale di Foligno, vittima di nuovo di un’aggressione e rinnoviamo l’appello alla direzione. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

In questa notizia si parla di: pronto - soccorso - minacce - aggressione

Consulenza ambulatoriale pediatrica nel Pronto soccorso: quasi 10mila accessi in un anno - Nel 2024, il Servizio di Consulenza ambulatoriale pediatrica (Scap) ha registrato quasi 10.000 accessi nei pronto soccorso di Brindisi e Francavilla Fontana.

Un’altra aggressione. Un’altra scena da incubo. Questa volta al pronto soccorso dell’Ospedale Cervello di Palermo. Un infermiere è stato colpito a calci e pugni e hanno tentato di strangolarlo. Aggredito insieme a lui anche un vigilante. A scagliarsi contro di Vai su Facebook

Caos al pronto soccorso: 37enne minaccia medici e infermieri, poi aggredisce una guardia giurata; Pistoia, nuovo episodio di violenza al Pronto soccorso. Nursind: “Servono interventi concreti”; Si feriscono e vanno in ospedale, stufi di aspettare sfasciano il pronto soccorso.

Aggressioni in ospedale. Minaccia e si scaglia contro medico e infermiere - La scorsa settimana un operatore sarebbe stato colpito e ferito al volto. Lo riporta msn.com

Paura al pronto soccorso. Aggredito un medico - Sassuolo, un uomo si è avventato sul sanitario e ha danneggiato una porta. Riporta msn.com