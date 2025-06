Milleluci & bollicine in piazza a Castenaso Ballando con le Drag

Immergiti nell’atmosfera magica di “Milleluci & Bollicine” con la straordinaria serata “Ballando con le Drag” a Castenaso. Il 25 giugno alle 21.00, Piazza Zapelloni si trasformerà in un palcoscenico di allegria, intrattenimento e solidarietà, grazie all’organizzazione dell’associazione Spazio Aperto APS. Un’occasione unica per celebrare la diversità e sostenere importanti cause sociali, perché il divertimento può fare bene anche al cuore. Non mancare!

