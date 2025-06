Milano open air ritorna all' Ex Macello sabato 5 luglio

Preparati a vivere un'estate indimenticabile: Milano Open Air torna sabato 5 luglio all'Ex Macello, con una line-up eccezionale che unisce il talento di Adamant e la magia di Giorgio Gazzo e Stefano Marinelli. Un evento da non perdere, dove musica, energia e atmosfere uniche si incontrano per creare una serata di pura emozione nel cuore di Milano. Ti aspettiamo sotto le stelle!

Sabato 5 luglio torna Milano Open Air all'Ex Macello. Questa volta con due realtĂ ben conosciute nelle loro cittĂ : Adamant, colonna della scena elettronica bergamasca e founder di Metaphora. Nel tramonto Giorgio Gazzo & Stefano Marinelli, direttamente da Free Soul, istituzione del clubbing.

