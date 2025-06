Milano in arrivo forti temporali | da quando scatta l’Allerta Meteo Gialla

Milano si prepara a un brusco cambio di scenario meteorologico: dopo giorni di caldo afoso, sono in arrivo forti temporali che potrebbero coinvolgere la città già da domani, giovedì 26 giugno. L’allerta meteo gialla, valida dalle ore 12:00, segnala il rischio di precipitazioni violente e improvvise. Restate aggiornati e prendete le dovute precauzioni: la pioggia potrebbe trasformarsi in un evento imprevisto e intenso, cambiando i piani di tutti i milanesi.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Previste forti piogge dopo il caldo afoso. Milano si prepara ad affrontare un cambiamento significativo delle condizioni meteo. Dopo diversi giorni di sole e temperature elevate, la città potrebbe essere colpita da temporali intensi a partire da domani, giovedì 26 giugno. A causa del rischio di precipitazioni violente e improvvise, è stata diramata un’ allerta meteo gialla per rischio temporali, valida dalle ore 12,00 fino alla mezzanotte. La comunicazione della Protezione Civile. A emettere l’avviso è stato il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia, che ha segnalato la possibilità di eventi meteorologici significativi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Milano, in arrivo forti temporali: da quando scatta l’Allerta Meteo Gialla

In questa notizia si parla di: milano - forti - meteo - arrivo

Maltempo a Milano, in arrivo temporali forti: scatta l'allerta gialla - Milano si prepara a fronteggiare un’ondata di maltempo con temporali intensi nelle prossime ore. Il Centro funzionale della Regione Lombardia ha emesso un’allerta gialla valida dalle 14 a mezzanotte di mercoledì, invitando alla prudenza.

Torna il maltempo sulla città di Milano con forti temporali Le previsioni meteo: https://fanpa.ge/wf5Ae Vai su Facebook

Allerta meteo gialla su Milano, attese forti piogge e possibili criticità locali dalla mezzanotte #Allertagialla #maltempo #Milano #20giugno2025 Vai su X

Allerta maltempo in Lombardia, possibili forti temporali da mezzanotte: le previsioni meteo; Piogge e temporali in arrivo a Milano e sulla Lombardia: le previsioni meteo da martedì 20 maggio; Maltempo a Milano, in arrivo temporali forti: scatta l'allerta gialla.

Temporali in arrivo a Milano, scatta l’allerta meteo gialla: quando inizierà - La misura è stata diramata dal centro funzionale funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione ... Lo riporta fanpage.it

Temporali, grandine e vento in arrivo? Allerta gialla a Milano e in Lombardia - L’avviso di maltempo arriva dal Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia. Come scrive ilgiorno.it