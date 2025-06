Milano-Cortina la cabinovia di Socrepes sorgerà su un terreno franoso | al Tar i ricorsi dei residenti

Milano-Cortina 2026 si trova al centro di nuove polemiche: la cabinovia di Socrepes, un progetto da 30 milioni di euro, rischia di diventare il simbolo di un conflitto tra sviluppo e tutela del territorio. Con i ricorsi dei residenti e il giudizio del Tar del Lazio, questa infrastruttura olimpica, prevista su un terreno franoso, mette in discussione non solo la sicurezza, ma anche il futuro di un'area già sotto pressione. La sfida tra progresso e conservazione si gioca ora nel tribunale.

La cabinovia olimpica che dovrebbe danzare sulla frana arriva all'esame del Tar del Lazio, per un giudizio che riguarda la più controversa e discutibile delle opere di Milano Cortina 2026 dopo la pista da bob. L'impianto Apollonio-Socrepes, del valore di 30 milioni di euro, non servirebbe solo a portare in quota gli spettatori delle gare di sci alpino femminile, ma sarebbe la testa di ponte di un piano più complessivo di aggressione alla montagna, in nome dello sci e del guadagno. L'udienza è prevista davanti alla Prima Sezione del Tribunale amministrativo che deve esaminare due ricorsi. Il primo è stato proposto da 25 residenti e proprietari di immobili e terreni nelle località Lacedel e Mortisa di Cortina d'Ampezzo, assistiti dagli avvocati Primo e Andrea Michielan.

