Milano al concerto dei Linkin Park 78mila persone cantano La solitudine di Laura Pausini – Il video

Un’atmosfera magica e inaspettata ha avvolto Milano, durante l’attesa del concerto dei Linkin Park all’Ippodromo Snai La Maura. Quasi 78mila persone hanno unito le voci per cantare “La solitudine” di Laura Pausini, creando un momento virale e coinvolgente che ha sorpreso tutti. Un esempio di come la musica possa unire, superando generi e aspettative, trasformando un semplice countdown in un ricordo indimenticabile.

Non è rock ma il momento è diventato decisamente virale. La folla in attesa del concerto dei Linkin Park a Milano ha cantato in coro “La solitudine” di Laura Pausini pochi minuti prima dell’avvio del concerto. Il brano è stato diffuso dalle casse degli I-Days Milano Coca-Cola all’Ippodromo Snai La Maura, accompagnando il conto alla rovescia della data in cui erano presenti ben 78mila spettatori. Un momento che è stato condiviso sui social anche dalla stessa Pausini, accompagnato da un “wow” con un cuoricino. Il tour dei Linkin Park con l’unica data italiana a Milano. La data milanese è stata l’unica italiana del “From Zero World Tour”, il primo dopo l’uscita dell’album “From Zero” realizzato dalla band dopo l’arrivo della nuova voce, Emily Armstrong. 🔗 Leggi su Open.online

