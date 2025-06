Milan un passo avanti e due indietro Furlani e Tare annunciano la ricostruzione

Il Milan si presenta con nuove promesse e ambizioni, mentre Igli Tare annuncia la ricostruzione del club. Tuttavia, il cammino finora sembra più una serie di passi indietro che in avanti. La sfida ora è trasformare queste parole in azioni concrete per riportare il Diavolo ai vertici. Riusciranno a invertire la tendenza e scrivere un nuovo capitolo di successo? Solo il tempo lo dirà.

Igli Tare si presenta al mondo rossonero e annuncia la ricostruzione del Milan. Ma, finora, sono stati fatti due passi indietro e uno avanti.

LIVE Coppa Italia, il Bologna si porta avanti sul Milan, l’1-0 di Ndoye decide per il momento la finale - È finalmente tempo di finale per la Coppa Italia 24/25! All'Olimpico di Roma, Bologna e Milan si sfidano in un match decisivo per le loro stagioni.

XHAKA-MILAN, 48 ORE DECISIVE Xhaka, primo ok al Milan. Decisive le prossime 48 ore Il centrocampista del Bayer aspetta che i due club si parlino, cosa che dovrebbe avvenire a inizio settimana. Ci sarà da trattare sul prezzo del cartellino [ Gazzetta ] Vi pia Vai su Facebook

Milan, parla Tare: "Leao e Maignan restano, Theo voleva andare. Via Reijnders? C'è Loftus-Cheek" - Il nuovo direttore sportivo rossonero dice tutto sulle operazioni in entrata e in uscita e rivela come ha preso Allegri

Milan, richiesta shock: Tare si tira indietro, affare saltato - Prezzo folle per un calciatore che Igli Tare avrebbe voluto regalare a Massimiliano Allegri: il ds del Milan deve cambiare pista di mercato.