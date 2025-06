Milan Tare | Mercato? Ho le idee chiare Non sarà rivoluzione ma …

Igli Tare, direttore sportivo del Milan, ha svelato le sue idee chiare sul mercato estivo: niente rivoluzione, ma interventi mirati per rafforzare la squadra. Le sue dichiarazioni dipingono un quadro di strategia e determinazione, puntando a mantenere l’equilibrio tra innovazione e continuità . Scopriamo insieme cosa riserva il futuro dei rossoneri e come Tare intende plasmare il Milan della prossima stagione.

Igli Tare, direttore sportivo del Milan, ha parlato del mercato che ha in mente per i rossoneri e della squadra che verrĂ . Le dichiarazioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Tare: “Mercato? Ho le idee chiare. Non sarĂ rivoluzione, ma …”

Milan, all’ottavo giorno arrivò Tare. Ma il mercato lo farà lui o Furlani? - Al ottavo giorno, il Milan si avvicina a Igli Tare come nuovo direttore sportivo, ma resta il dubbio: sarà lui o Furlani a guidare il mercato? La scelta finale è ancora incerta, e i tifosi si chiedono chi realmente prenderà le decisioni sul futuro dei rossoneri.

Tare: “Costruiremo un Milan per vincere subito” - L'intervista al nuovo ds: "La storia di questo club impone una cosa sola: conquistare trofei. Si legge su corrieredellosport.it

Milan, parla Tare: "Leao e Maignan restano, Theo voleva andare. Via Reijnders? C'è Loftus-Cheek" - Il nuovo direttore sportivo rossonero dice tutto sulle operazioni in entrata e in uscita e rivela come ha preso Allegri ... Secondo tuttosport.com