Milan Tare | Maignan non parte Il mercato è imprevedibile ma lui …

Il mercato estivo del Milan si anima con sorprese e smentite, ma Mike Maignan resta saldamente nel cuore dei rossoneri. Igli Tare, direttore sportivo del club, ha chiarito in conferenza stampa le voci di una possibile partenza del portiere francese, sottolineando l’importanza di mantenere la rosa compatta e competitiva. In un ambiente ancora incerto, una cosa è certa: il futuro di Maignan è strettamente legato ai piani del Milan.

Igli Tare, direttore sportivo del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa in merito alle voci su Mike Maignan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Tare: “Maignan non parte. Il mercato è imprevedibile, ma lui …”

In questa notizia si parla di: milan - tare - maignan - mercato

Federico Giunti: “Igli Tare ok per il Milan. Su Inter-Psg dico che…” - Scopri le parole di Federico Giunti, ex centrocampista del Milan, che si apre su passato, attualità e future prospettive, tra ricordi al Milan e commenti su Nazionale, Inter e PSG.

Translate postTare conferma l'intenzione di voler trattenere Maignan e quindi il Milan va in quella direzione. Ma anche dal Chelsea mi arrivano segnali molto chiari di un club che non ha intenzione di riattivare l'opzione Maignan in questa finestra di mercato @ Vai su X

Più chiaro di così... Da Modric a Loftus-Cheek, da Gimenez a Maignan, da Theo a Leao Tutte le verità del ds del Milan Tare sul mercato che verrà Vai su Facebook

Tare a carte scoperte: Priorità al play. Modric, Loftus e un 9: così cambiamo il Milan; Tare: 'Al Milan serve leadership, non rivoluzioni'; Tare sul mercato del Milan: Theo Hernandez voleva una nuova esperienza, Maignan resta, Modric darà leadership.

Maignan Milan, Tare blinda il portiere! Parole chiarissime, tifosi al settimo cielo - Maignan Milan, Igli Tare, DS dei rossoneri, ha confermato la permanenza del portiere francese in rossonero: tutti i dettagli La sede rossonera è stata teatro di un importante incontro con la stampa qu ... Lo riporta milannews24.com

Milan, Tare rompe il silenzio e rivela tutte le mosse di mercato, da Theo a Modric - Tare esce allo scoperto sulle strategie di mercato del Milan: dall'imminente cessione di Theo Hernandez all'arrivo di Modric. Da sport.virgilio.it