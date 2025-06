Milan Tare | Leao? Nessuna offerta solo voci Ecco cosa ci ha chiesto lui

Il mercato è sempre un teatro di rumors e speculazioni, e il Milan non fa eccezione. Igli Tare, direttore sportivo rossonero, ha chiarito la situazione su Rafael Leao, smentendo qualsiasi offerta ufficiale e confermando le richieste del giocatore. Ma cosa ha davvero chiesto il talento portoghese? Scopriamolo insieme, tra verità e voci di corridoio.

Igli Tare, direttore sportivo del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa in merito alle voci su Rafael Leao. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Tare: “Leao? Nessuna offerta, solo voci. Ecco cosa ci ha chiesto lui”

In questa notizia si parla di: milan - tare - leao - voci

Federico Giunti: “Igli Tare ok per il Milan. Su Inter-Psg dico che…” - Scopri le parole di Federico Giunti, ex centrocampista del Milan, che si apre su passato, attualità e future prospettive, tra ricordi al Milan e commenti su Nazionale, Inter e PSG.

Translate post? #Tare e la piacevole sorpresa #Leao ?“È stata una bella sorpresa per me e #Allegri rispetto a quel che si dice fuori. Il mercato su Rafa? Sono solo voci. Abbiamo parlato con lui e…” Le dichiarazioni e le strategie del #Milan su Leao Vai su X

Sì sono spente le voci intorno a Rafael Leao. L’attaccante Portoghese resterà al Milan, salvo clamorosissime sorprese che ad oggi non sono attese. Il Milan ha blindato Leao. Il giocatore ha un la clausola rescissoria da 175 Milioni e il Milan non ha comun Vai su Facebook

Milan, Tare: “Leao? Nessuna offerta, solo voci. Ecco cosa ci ha chiesto lui”; Milan, Tare: Per Leao nessuna offerta. Allegri convinto con un blitz a Lugano; Milan, Tare: Per Leao nessuna offerta, Allegri convinto con un blitz.

Calciomercato Milan, quale futuro per Rafael Leao? Tare ha fatto il punto sulle presunte offerte in arrivo - Le ultimissime notizie Intervenuto durante l’incontro con la stampa avvenuto presso la sede ... Segnala milannews24.com

Cosa ha dichiarato Igli Tare sul futuro di Rafa Leao - Igli Tare svela il futuro del Milan: la posizione di Leao e la costruzione della squadra tra mercato e strategie. msn.com scrive