Milan Tare | Idee chiare sul mercato non sarà rivoluzione; ecco cosa mi ha detto Modric

Il Milan si prepara a scrivere un nuovo capitolo, con Igli Tare che si presenta con idee chiare e una visione ben definita del mercato. Il nuovo direttore sportivo rossonero ha condiviso le sue prime impressioni, sottolineando che non si tratta di una rivoluzione, ma di una strategia mirata a consolidare il talento e rafforzare ogni linea. A fine mercato, cosa ci riserva il club? Scopriamolo insieme, passo dopo passo.

Le parole di Igli Tare, nuovo direttore sportivo del Milan, nella conferenza stampa di presentazione del nuovo dirigente rossonero Igli Tare, nuovo ds del Milan, si è presentato in conferenza stampa. Di seguito le sue parole. A che punto ti senti e quali caratteristiche pensi che avrĂ la squadra a fine mercato? «Ho avuto modo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Milan Tare: «Idee chiare sul mercato, non sarĂ rivoluzione; ecco cosa mi ha detto Modric»

