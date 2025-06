Milan Tare | Attaccante? Abbiamo le idee chiare Massima fiducia in Gimenez ma …

Il mercato del Milan si anima con entusiasmo e strategie ben precise. Tare, il direttore sportivo rossonero, ha espresso grande fiducia in Santiago Gimenez, sottolineando l’importanza di questo talento per il progetto futuro della squadra. Le sue parole rafforzano l’idea di un investimento mirato e di un attaccante su cui il club conta molto. Ma quali saranno le prossime mosse? Restate sintonizzati per scoprirlo.

Igli Tare, direttore sportivo del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa in merito al futuro di Santiago Gimenez. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Tare: “Attaccante? Abbiamo le idee chiare. Massima fiducia in Gimenez, ma …”

In questa notizia si parla di: milan - tare - gimenez - attaccante

Federico Giunti: “Igli Tare ok per il Milan. Su Inter-Psg dico che…” - Scopri le parole di Federico Giunti, ex centrocampista del Milan, che si apre su passato, attualità e future prospettive, tra ricordi al Milan e commenti su Nazionale, Inter e PSG.

Translate postMilan, Tare: “È vero, cerchiamo un attaccante: ecco l’identikit. Su Gimenez…” Vai su X

Milan, Gimenez non basta: si cerca un’altra punta, offerto Darwin Núñez. Vi piacerebbe? Un grande attaccante per un grande Milan. Massimiliano Allegri e Igli Tare ci stanno pensando da un po’. Se è vero che nella rosa rossonera c’è già Santiago Gime Vai su Facebook

Milan, Tare: “Attaccante? Abbiamo le idee chiare. Massima fiducia in Gimenez, ma …”; Milan, Tare: “È vero, cerchiamo un attaccante: ecco l’identikit. Gimenez…”; MN - Dove cerca la punta il Milan? Tare spiega: Sia in Italia che all'estero. Deve essere diverso da....

Milan, Tare: “È vero, cerchiamo un attaccante: ecco l’identikit. Su Gimenez…” - Nel corso dell`incontro con la stampa Igli Tare, nuovo direttore sportivo del Milan, si è soffermato su alcuni temi centrali sul mercato: Sulla ricerca di un attaccante. Come scrive calciomercato.com

L’attaccante che Tare vuole affiancare a Gimenez: identikit svelato - Il nuovo volto del Milan: come Igli Tare sta pianificando una trasformazione mirata e strategica per la squadra, focalizzandosi su rinforzi chiave e investimenti oculati. Segnala msn.com