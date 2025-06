Milan stretta sulla Curva Sud dopo l’inchiesta | le nuove norme

Milano si prepara a una stretta senza precedenti sulla Curva Sud, dopo l'inchiesta della Procura che ha squarciato il velo sui malaffari degli ultras milanesi. Le nuove norme, tra divieti e controlli più severi, mirano a riportare ordine e sicurezza allo stadio. La sfida ora è convincere tifosi e club che questa riforma sia un passo deciso verso un ambiente più tranquillo e sportivo. Solo così si potrà garantire il vero spirito del calcio.

L'onda lunga dell'inchiesta Doppia Curva della Procura di Milano, riflettori accesi sui malaffari degli ultras delle due squadre milanesi, f a sentire i suoi effetti sulle regole di accesso a San Siro per la prossima stagione. Le avvisaglie c'erano già state nell'inverno e a primavera: divieto di striscioni riconducibili ai gruppi coinvolti nell'indagine e nei processi, stretta sui controlli agli ingressi e per la Nord interista anche una sorta di "bando" (seppure non dichiarato) nell'assegnazione dei tagliandi per la finale della Champions League a Monaco di Baviera. Nella prossima stagione, invece, l'opera di normalizzazione dei settori ultras passerà attraverso il varo di regole ad hoc operative già dall'apertura della campagna abbonamenti dei due club.

